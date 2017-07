Undefinierbarer Geruch: Feuerwehreinsatz in Hochschule

Ein Gebäude der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden ist wegen eines undefinierbaren Geruchs und Atembeschwerden von Mitarbeitern kurzzeitig von der Feuerwehr geräumt worden. Die Einsatzkräfte hätten dann mit Atemschutz die Räume nach messbaren Gefahrenstoffen in der Luft überprüft, teilte die Feuerwehr am Donnerstag in Hessens Landeshauptstadt mit. Dabei sei aber nichts festgestellt worden, sagte ein Sprecher. Das Gebäude wurde danach intensiv gelüftet. Die elf betroffenen Mitarbeiter erlitten leichte Atemwegsreizungen. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort.

(dpa)