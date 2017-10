Unfall auf der A3 verursacht kilometerlangen Stau

Für einen 13 Kilometer langen Stau hat am frühen Dienstagmorgen ein Auffahrunfall auf der Autobahn 3 von Köln in Richtung Frankfurt gesorgt. Fünf Fahrzeuge seien beteiligt gewesen, berichtete die Polizei in Wiesbaden. Der genaue Unfallhergang und die Folgen für die Autoinsassen waren zunächst noch unklar. Der Unfall geschah den Angaben zufolge gegen 7.30 Uhr zwischen Bad Camberg und Niedernhausen. Wegen der Aufräumarbeiten waren die linke und die mittlere Spur bis 9.00 Uhr gesperrt. Auch nach der Freigabe der Spuren löste sich der Stau laut Polizei nur langsam auf.

(dpa)