Unfall mit giftigem Granulat: Autobahn stundenlang gesperrt

Bei der Substanz, die am Mittwoch bei einem Unfall mit einem Gefahrgut-Transport in Nordhessen freigesetzt wurde, handelt es sich um ein giftiges Granulat. Das teilte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag mit. Die Autobahn 7 bei Kassel hatte über Stunden gesperrt werden müssen. Der Stoff namens Sodium-Hexaflouroaluminat habe eine hohe Gefährdung für das Grundwasser dargestellt. Zunächst war unklar geblieben, um welche Substanz genau es sich gehandelt hatte.

Das Gefahrgut wurde von den Feuerwehrleuten an der Unfallstelle vorsichtig umverpackt und entsorgt. Der Fahrer eines Sattelzugs war kurz vor dem Autobahndreieck Kassel-Süd auf einen vorausfahrenden Gefahrgut-Lastwagen aufgefahren. Bei dem vergeblichen Versuch auszuweichen, rammte er zudem einen Kleintransporter. Drei Säcke mit der gefährlichen Ladung wurden beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 110 000 Euro.

