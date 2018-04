Unfall mit mehreren Lkws auf der A4

Mehrere Lastwagen sind in einen Unfall auf der Autobahn 4 in der Nähe des Kirchheimer Dreiecks verwickelt worden. Zu dem Unfall kam es am Mittwochabend aus noch unklarer Ursache, wie ein Polizeisprecher in Fulda mitteilte. Nach den ersten Erkenntnissen fuhr demnach der Fahrer eines Transporters auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auf, der Pkw geladen hatte. Der Mann sei leicht verletzt worden. Weitere Details, unter anderem zur genauen Zahl der beteiligten Fahrzeuge, waren zunächst unklar. Die Autobahn in Richtung Westen musste gesperrt werden.

(dpa)