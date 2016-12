Unfall mit mehreren Sattelzügen auf Autobahn 7 bei Kassel

Mehrere Sattelzüge und weitere Fahrzeuge sind auf der Autobahn 7 bei Kassel ineinander gerast. Mindestens zwei Personen seien bei dem Unfall am Mittwoch verletzt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Karambolage habe sich an der Auffahrt Kassel Nord am Beschleunigungsstreifen ereignet. Die Autobahn wurde in Richtung Norden vollständig gesperrt. An dem Unfall waren laut Polizei sechs bis acht Fahrzeuge beteiligt, darunter drei bis vier Lastwagen.

(dpa)