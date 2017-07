Unfall mit vier Lkw auf der A3

Nach einem Unfall mit vier Lastwagen bei Geiselwind (Landkreis Kitzingen) musste die Autobahn 3 Richtung Frankfurt am Dienstag für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Am Nachmittag hatte der Fahrer eines Sattelzuges bei stockendem Verkehr den Lastwagen vor ihm zu spät bemerkt und war aufgefahren. Nach Angaben der Polizei kollidierte dieser dann wiederum mit zwei weiteren Lastwagen. Dabei wurden die Fahrzeuge ineinander verkeilt. Zudem verlor einer der Sattelzüge seine Ladung - und die großen Papierrollen blockierten die Fahrbahn. Die Bergung dauerte bis in den Abend hinein. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrer leicht verletzt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Der Verkehr staute sich auf fast 20 Kilometer.

(dpa)