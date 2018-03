Ungebremste Talfahrt der Jenaer Fußball-Frauen: nur 2:4

Die Talfahrt der Jenaer Fußball-Frauen in der Bundesliga hält an. Der FF USV musste sich am Sonntag am 14. Spieltag beim 1. FFC Frankfurt mit 2:4 (1:1) geschlagen geben und bleiben Schlusslicht. Vor 1240 Zuschauern waren die Gäste nach 18 Minuten durch Lisa Seiler überraschend in Führung gegangen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Jackie Groenen aus. Nach dem Wechsel sorgten Lisa Munk (59./72.) und erneut Groenen (74.) für klare Verhältnisse. Tiffany Cameron konnte eine Minute vor dem Abpfiff nur noch verkürzen.

(dpa)