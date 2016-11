Ungewöhnliches Gebäude in New York gewinnt Hochhauspreis

Ein von dem dänischen Architekten Bjarke Ingels entworfenes 140 Meter hohes Wohngebäude in Manhattan erhält den Internationalen Hochhauspreis 2016. Dies teilte die Jury am Mittwoch in Frankfurt mit. Das neue Wohnhochhaus, das eine sehr ungewöhnliche geometrische Fassade hat, setzte sich im Finale gegen vier weitere Gebäude aus New York und Singapur durch.

Unter den 30 für den Preis nominierten Gebäuden aus 14 Ländern war mit dem Frankfurter Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB) nur ein Gebäude aus Deutschland. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre von der Stadt Frankfurt, der Deka-Bank und dem Deutschen Architekturmuseum vergeben.

Ein Sonderpreis ging an die Wohnbaubehörde in Singapur für ihre Bemühungen, öffentliches Wohnen in Hochhäusern zu ermöglichen.

(dpa)