Unglück am Feldberg: Unfallfahrer erhält Bewährungsstrafe

Königstein (dpa/lhe) - Der Verursacher eines schweren Unfalls am Feldberg ist vom Amtsgericht Königstein wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. „Sie sind nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst gefahren”, sagte die Richterin am Freitag zu dem 34-jährigen Angeklagten. Dieser war im vergangenen Januar wegen zu hohen Tempos mit seinem Auto auf glatter Straße ins Rutschen gekommen. Sein Wagen stieß gegen eine heute 47-jährige Frau, die auf einem Parkplatz an ihrem Auto stand. Sie wurde zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt, dabei wurde ihr ein Unterschenkel abgetrennt. Ihre sechsjährige Tochter und zwei weitere Mädchen, die in der Nähe des Autos standen, wurden nicht verletzt.

