Unglückliches 0:1 in Freiburg: Darmstadt verliert

Ein spätes Elfmetertor von Nils Petersen hat den SV Darmstadt noch tiefer in den Tabellenkeller gestürzt. Die „Lilien” unterlagen beim Einstand von Interimstrainer Ramon Berndroth am Samstag mit 0:1 (0:0) beim Aufsteiger und kassierten die sechste Niederlage hintereinander in der Fußball-Bundesliga. Vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion machte Joker Petersen das Tor des Tages in der 86. Minute einer schwachen Partie. Freiburg beendete damit eine Serie von vier sieglosen Spielen, die Gäste rutschten trotz verbesserter Leistung auf den letzten Platz ab.

(dpa)