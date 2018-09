Uni Kassel baut Forschungscampus aus

Polizist schießt versehentlich am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main. Ein Bundespolizist hat am Frankfurter Flughafen unbeabsichtigt mit seiner Waffe geschossen. Das Projektil sei in den Boden gegangen, teilte die Bundespolizei per Kurznachricht auf Twitter mit. Die Ermittlungen zu den Umständen liefen. mehr