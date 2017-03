United Volleys Rhein-Main vor Aus im CEV-Pokal

Die United Volleys Rhein-Main stehen vor dem Aus im CEV-Pokal. Das Halbfinal-Hinspiel beim französischen Rekordmeister Tours VB verlor der Bundesligadritte aus Frankfurt am Dienstagabend vor knapp 3000 Zuschauern in der Salle Robert Grenon mit 0:3 (21:25, 19:25, 21:25). Damit benötigen die hessischen Volleyballer bei ihrer Heimpartie am Samstag (15 Uhr) einen 3:0- oder 3:1-Sieg, um den sogenannten Golden Set zu erzwingen, der dann über den Einzug ins Finale entscheiden würde.

Die junge Mannschaft von Trainer Michael Warm holte im ersten Satz einen Sechs-Punkte-Rückstand auf und spielte von da an auf Augenhöhe mit dem Champions-League-Sieger von 2005, bei dem im Mittelblock der deutsche Nationalspieler Philipp Collin agiert. Doch in den entscheidenden Phasen der Partie konnten die auf europäischer Ebene in dieser Saison noch ungeschlagenen Gastgeber ihre ganze Routine ausspielen und in allen drei Durchgängen jeweils auch den ersten Satzball verwandeln.

Topscorer der Begegnung war mit 17 Punkten der für Tours spielende Tscheche David Konecny, bei den United Volleys kam Kapitän Christian Dünnes auf 15 Zähler.

(dpa)