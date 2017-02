United Volleys erreichen Europacup-Viertelfinale

Die United Volleys Rhein-Main stehen im Viertelfinale des europäischen CEV-Pokals. Sein Rückspiel in der Runde der besten 16 Teams beim serbischen Vertreter Roter Stern Belgrad gewann der Frankfurter Volleyball-Bundesligist am Dienstagabend mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:19). Dabei konnten die Spieler von Trainer Michael Warm bereits nach einer Stunde jubeln. Denn nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel zwei Wochen zuvor in Rüsselsheim reichten den Hessen schon zwei gewonnene Sätze zum Weiterkommen.





In der nächsten Runde trifft der aktuelle Bundesliga-Dritte, der seine erste Saison auf internationalem Parkett spielt, auf den Sieger des Duells zwischen Lindemans Aalst und dem französischen Club Arago de Sete, das am Mittwochabend in Belgien entschieden wird. Das Hinspiel hatte das Team aus Ostflandern mit 3:1 für sich entschieden. Die United Volleys erwarten den Gewinner am 2. März zur ersten Begegnung in Rüsselsheim.







Die Partie in Belgrad gestaltete sich anfangs sehr spannend. Die Führung wechselte mehrmals, bevor die United Volleys immer mehr das Heft in die Hand nahmen und auch konzentriert blieben, wenn die Gastgeber zwischenzeitlich wieder den Ausgleich erzielten. Zuspieler Jan Zimmermann war es schließlich, der mit einem Ass die Entscheidung über das Weiterkommen perfekt machte. Mittelblocker Tobias Krick und Kapitän Christian Dünnes waren mit je zehn Punkten die Topscorer aufseiten der United Volleys, bei denen Warm im dritten Durchgang fast sein gesamtes Personal auswechselte. Für Belgrad verbuchte Aleksandar Blagojevic mit 19 Zählern die meisten Punkte.





(dpa)