Unitymedia schaltet analoges TV in Hessen Mitte Juni ab

Kabelkunden mit älteren Fernsehgeräten könnten in Hessen ab Mitte Juni in die Röhre gucken, sofern sie nicht auf eine modernere Technik umstellen. Der Netzbetreiber Unitymedia schaltet in dem Bundesland am 13. Juni das analoge TV-Signal ab, das bislang noch parallel zum digitalen Weg verbreitet wird. Nach dem am Dienstag in Stuttgart vorgestellten Fahrplan zum Analog-Ausstieg wird das Signal zunächst in Baden-Württemberg gekappt. Darauf folgen Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Nach Unitymedia-Angaben schauen noch rund zehn Prozent der 6,4 Millionen Kabel-TV-Kunden in den drei Ländern die Analog-Programme. Sie müssen sich entweder einen neuen Fernseher kaufen oder einen zusätzlichen Empfänger zwischenschalten, der im Handel ab etwa 40 Euro erhältlich sei. Auf Kunden mit Analog-Anschlüssen wolle Unitymedia mit speziellen Angeboten zugehen, hieß es.

(dpa)