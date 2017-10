Universitäten erwarten wieder viele Erstsemester

Die Zahl der Studienanfänger an den hessischen Universitäten liegt im Wintersemester in etwa auf Vorjahresniveau. Allein Hessens größte Hochschule, die Goethe-Uni in Frankfurt, rechnet nach vorläufigen Erhebungen mit 9275 Erstsemestern. Auch an den anderen vier Unis im Land bleiben die Zahlen auf hohem Niveau, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die Universität Kassel geht nach Jahren des Wachstums diesmal von einem leichten Rückgang aus. Die Zahl der Erstsemester werde voraussichtlich den Vorjahreswert von 5941 nicht ganz erreichen. Ein Grund: „Die doppelten Abiturjahrgänge sind durch”, erklärte ein Sprecher.

(dpa)