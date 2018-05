Unterbringung nach Messerangriff in ZDF-Hauptstadtstudio

Nach zwei gewaltsamen Übergriffen ist ein Mann am Donnerstag vom Landgericht Frankfurt dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen worden. Der 49 Jahre alte Beschuldigte hatte laut Urteil zunächst im Mai vergangenen Jahres im Hauptstadtbüro des ZDF in Berlin einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer am Kinn verletzt. Im August griff er schließlich in Frankfurt einen 72 Jahre alten Passanten ohne Grund an und verletzte ihn mit einem abgebrochenen Flaschenhals sowie einem Backstein lebensgefährlich am Kopf.

Der psychiatrische Sachverständige diagnostizierte bei dem 49-Jährigen eine wahnhafte Störung und eine entsprechende Wiederholungsgefahr, falls er nicht dauerhaft in der Klinik untergebracht würde. Beiden Taten lagen eine Abneigung des Mannes gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie gegen Landstreicher zugrunde, denen er das zweite Opfer zuordnete. Das Gericht ging in seiner Entscheidung von einer „Gefährdung der Allgemeinheit” aus und entsprach der Empfehlung des Gutachters.

(dpa)