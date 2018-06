Mehr als 100 Gramm Marihuana hat ein Radfahrer in seiner Unterhose versteckt. Der 36-Jährige wurde am Sonntag von einer Polizeistreife in Frankfurt kontrolliert. Die Beamten beschlagnahmten das Betäubungsmittel. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung keine weiteren Drogen entdeckt.

(dpa)