Unternehmensberaterin aus Frankfurt ist neue Miss Hessen

Die neue Miss Hessen heißt Derya Sipahi und kommt aus Frankfurt am Main. Die 25-jährige Unternehmensberaterin setzte sich bei dem Schönheitswettbewerb am Samstag in einem Einkaufszentrum in Gießen gegen 26 Konkurrentinnen durch. Sie trägt jetzt nicht nur für ein Jahr den Titel der Miss Hessen, sondern wird das Bundesland auch bei der Wahl zur Miss Germany im Februar im Europapark Rust vertreten.

Bevor sich Sipahi das Krönchen aufsetzen konnte, hatten sich die Kandidatinnen der Jury im Abendkleid, bei einem kurzen Interview und im Bikini präsentiert. Den Veranstaltern zufolge geht es bei der Wahl um das „Gesamtbild”, um den überzeugendsten Mix aus Aussehen, Intellekt und Ausstrahlung.

Sipahi tritt die Nachfolge der Miss Hessen 2017, Aleksandra Modic aus Wetzlar, an. Auf den zweiten Platz kam am Samstag Saida Rovcanin (24) aus Weiterstadt, auf den dritten Platz Leonie Becker aus Willingen (23).

(dpa)