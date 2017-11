Unternehmertag mit Opel-Chef und Kür von „Hessen Champions”

Auf dem Hessischen Unternehmertag werden heute (16.30 Uhr) die besten Firmen aus dem Land gekürt. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) wird bei der Wahl der „Hessen Champions” in den Kategorien „Weltmarktführer”, „Jobmotor” und „Innovation” Auszeichnungen übergeben. 65 Firmen waren bei dem Wettstreit angetreten, 10 Unternehmen schafften es ins Finale.

Opel-Chef Michael Lohscheller wird bei dem Treffen im Wiesbadener Kurhaus über den Strukturwandel der Autoindustrie sprechen. Auch bei dem Rüsselsheimer Autobauer werden nach der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern die Weichen für die Zukunft gestellt. An diesem Donnerstag (9.11.) will der Manager seine Pläne für das Unternehmen und die rund 38 000 Arbeitsplätze in Europa vorstellen.

Neben dem Opel-Chef wird der Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), Wolf Matthias Mang, als Gastgeber über die künftigen Herausforderungen in der Wirtschaft sprechen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sein Kommen wegen seiner Teilnahme an den Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition in Berlin abgesagt.

