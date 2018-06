Unterschriften für mehr Radwege: Initiative optimistisch

Mehr und sicherere Radwege fordert die Initiative Radentscheid Frankfurt, die derzeit in der Stadt Unterschriften sammelt. „Wir sind optimistisch”, sagte Mit-Initiator Alexander Breit zum Ziel, ein Bürgerbegehren zu starten. Dazu sind die Unterschriften von mindestens 15 064 Frankfurtern nötig. Ab dem kommenden Dienstag (26. Juni) soll mit dem Zählen begonnen werden. Eine Unterschriftenaktion gab es in Hessen bereits in Darmstadt, in Kassel befindet sich eine weitere in Vorbereitung.

Die Frankfurter Initiatoren hoffen, mit besser ausgebauten und zusätzlichen Radwegen sowie mehr Fahrrad-Abstellplätzen zahlreiche Autofahrer zum Umsteigen motivieren zu können. Jeder Bürger in jedem Alter solle sicher, zügig und ohne Angst seine Wege in Frankfurt mit dem Fahrrad zurücklegen können, fordern sie.

Wird die erforderliche Anzahl von Unterschriften erreicht, muss die Stadtverordnetenversammlung über die Anliegen beraten - und kann sie beschließen. Geschieht das nicht, kommt es zu einer weiteren öffentlichen Abstimmung, dem Bürgerentscheid. Stimmen dabei mindestens 82 500 Frankfurter zu, muss die Stadt die insgesamt sieben Forderungen umsetzen.

(dpa)