Unwetter im Vogelsbergkreis: Überschwemmungen in Alsfeld

Feuerwehr rettet Zehnjährigen aus der Fulda

Bad Hersfeld. Die Feuerwehr hat in Bad Hersfeld einen Zehnjährigen aus der Fulda gerettet. Ein Spaziergänger hatte den Jungen, der sich an einem Baumstamm festhielt, am Nachmittag im Fluss entdeckt, die wie Polizei mitteilte. mehr