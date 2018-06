Unwetter ziehen über Hessen hinweg: Starkregen in Frankfurt

Starke Regenfälle und Hagelschauer haben am Donnerstag in Teilen Hessens erneut für Überflutungen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Besonders betroffen waren dieses Mal der Großraum Frankfurt und der Vogelsberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach fielen vor allem in den westlichen Stadtteilen Frankfurts innerhalb weniger Minuten mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Östlich von Gießen wurden zwischen 30 und 40 Liter gemessen. Der DWD rief in mehreren Regionen des Landes die höchste Unwetterwarnstufe aus.

Polizei und Feuerwehren waren im Einsatz. Allein in Frankfurt rückte die Feuerwehr mehr als 80 Mal aus, um vollgelaufene Keller auszupumpen. In Mücke im Vogelsberg wurden nach Angaben der Leitstelle des Kreises 15 Einsätze gezählt. Am Frankfurter Flughafen fielen laut Flughafenbetreiber Fraport mehr als 100 Flüge aus. Nach einem Blitzeinschlag am Bahnhof in Frankfurt-Höchst kam es nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zu Ausfällen und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr. Auch Regionalbahnen waren betroffen.

(dpa)