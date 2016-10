Urs Meier: Der Traum vom fehlerfreien Spiel blieb unerfüllt

100 000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand: Rauchvergiftung

Mühlheim/Main. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Mühlheim am Main ist am Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache abgebrannt. Die Polizei in Offenbach bezifferte den Schaden am Sonntag auf rund 100 000 Euro. mehr