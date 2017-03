Ursache des ICE-Unfalls noch unklar

Projekt Junge Zeitung Making of mit Hindernissen – Was die Gruppe „Blick in die Welt“ beim Projekt „Junge Zeitung“ erlebte

Frankfurt. Die sechs Teilnehmerinnen der Gruppe "Blick in die Welt" führten begeistert Interviews und schrieben gern ihre Artikel - obwohl sie zwischendurch eine ziemliche Pechsträhne hatten. mehr