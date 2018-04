Urteil im Mordprozess gegen „Killer-Paar” erwartet

Angeregt von Horrorfilmen und einer Fernsehserie über „Killer-Paare” sollen zwei Südhessen eine 81-Jährige Frau ermordet haben. Heute wird das Urteil vor dem Landgericht Darmstadt erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für den 28-Jährigen und seine zehn Jahre ältere Ex-Freundin. Sie sind wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass das Paar die alte Frau im März 2017 unter anderem aus Lust am Töten und Habgier erstochen hat. Der Staatsanwalt sprach in seinem Plädoyer von Heimtücke und einer besonderen Schwere der Schuld beider Angeklagter. Damit scheidet eine vorzeitige Entlassung aus.

Der Verteidiger des Angeklagten plädiert für eine Unterbringung seines Mandanten in einer geschlossenen forensischen Klinik. Der 28-Jährige habe zur Tatzeit eine Psychose gehabt. Der Mann aus Ober-Ramstadt hatte in dem Prozess gestanden, die Rentnerin erstochen zu haben. Später nannte er seine damalige Freundin als Mittäterin.

Die Angeklagte hingegen bestreitet die Tat. Die 38-Jährige aus Reinheim gab nur zu, ihrem Ex-Freund bei der Flucht nach Spanien geholfen zu haben. Ihr Verteidiger fordert Freispruch.

Das Paar hatte sich in einer offenen psychiatrischen Klinik in Groß-Umstadt kennengelernt. Im Prozess hatten psychiatrische Gutachter ausgesagt, dass beide schuldfähig seien.

(dpa)