Urteil im Prozess um Polizistenmord erwartet

Im Prozess um eine Messerattacke auf zwei Polizisten in Herborn wird nach rund sechs Monaten Verhandlung das Urteil erwartet. Das Landgericht Limburg wird voraussichtlich heute seine Entscheidung verkünden. Angeklagt ist ein 28-Jähriger, unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes. Er soll an Heiligabend 2015 am Herborner Bahnhof in Mittelhessen einen Polizisten erstochen und dessen Kollegen schwer verletzt haben. Die beiden Beamten waren gerufen worden, weil der Mann zuvor beim Schwarzfahren erwischt worden war. Der Angeklagte soll dann sofort auf die Beamten eingestochen haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 28-Jährige aus „abgrundtiefem Hass auf Polizisten” gehandelt hat. Die Verteidigung spricht dagegen von einer Notwehrsituation - der Angeklagte habe sich von dem Opfer unvermittelt angegriffen gefühlt und verteidigt. Entsprechend unterschiedlich sind die Forderungen: Die Staatsanwaltschaft und Nebenklage wollen den Angeklagten lebenslang hinter Gittern sehen, die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

(dpa)