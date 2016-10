Frankfurter Rennklub: Urteil über Räumungsklage gegen Rennklub erwartet

Im Justizmarathon um die Zukunft des Frankfurter Rennklubs könnte es am Dienstag (25. Oktober) zu einer wesentlichen Entscheidung kommen. Beim Frankfurter Landgericht wird das Urteil über die Räumungsklage der Stadt gegen den Rennklub erwartet. Auf dem Gelände der Frankfurter Galopprennbahn soll Anfang kommenden Jahres mit dem Bau eines Leistungszentrums des Deutschen Fußballbundes (DFB) begonnen werden. Der Frankfurter Rennklub will die Bahn jedoch nicht aufgeben und führt deswegen eine Reihe von Prozessen. Der ursprüngliche Nutzungsvertrag des Klubs mit der Stadt lief bis 2024 - vor dieser Frist will er das Gelände nicht aufgeben.

(dpa)