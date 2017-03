Urteil zu tödlicher Disco-Schlägerei soll Ende April kommen

Nach rund vier Monaten Verhandlung steht der Prozess um eine Disco-Schlägerei mit tödlichem Ende vor dem Abschluss. Das Landgericht Frankfurt wird voraussichtlich am 28. April das Urteil gegen die drei Angeklagten verkünden. Einer der Männer soll einen 41-Jährigen im Mai 2015 derart geschlagen haben, dass er starb.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den 39-Jährigen am Freitag sechs Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die beiden mitangeklagten 26 und 31 Jahre alten Männer sollen wegen Körperverletzung eines anderen Gastes zu geringeren Freiheitsstrafen verurteilt werden. Ihnen sei der Tod des Mannes nicht zuzurechnen.

Der Verteidiger des Hauptangeklagten forderte am Freitag Freispruch für seinen Mandanten. Der Angeklagte hatte in dem Prozess beteuert, das spätere Todesopfer nicht angerührt zu haben. Er war jedoch von den Mitangeklagten und einem Zeugen belastet worden. Die Anwälte der beiden anderen Angeklagten beantragten jeweils Bewährungsstrafen.

Zu der Gewalttat war es bei einer Feier in dem Musikclub in der Frankfurter Innenstadt gekommen. Das Opfer starb nach kräftigen Faustschlägen ins Gesicht an inneren Blutungen.

(dpa)