Urteilsverkündung im Mordprozess gegen junges Paar

Im Mordprozess gegen ein junges Paar soll heute am Landgericht Zwickau das Urteil fallen. Der 20 Jahre alte Angeklagte Johnny H. hatte bereits zu Prozessbeginn gestanden, einen 45-jährigen Mann im November 2017 mit mehreren Messerstichen getötet zu haben, um an dessen Auto zu kommen. Der Staatsanwalt fordert eine lebenslange Haftstrafe. Weil beide die Tat gemeinsam geplant hätten, seien acht Jahre und sechs Monate Jugendstrafe für die 17-jährige Freundin des Mannes angemessen, so der Ankläger.

Das Paar wollte sich im vergangenen Jahr nach einem misslungenen Drogengeschäft zunächst zu Fuß beziehungsweise per Fahrrad in die Schweiz absetzen. Dann soll Johnny H. einem 45-Jährigen aus Gera aufgelauert haben, um für die Flucht an ein Auto zu kommen. Nach der Tat soll das Paar mit dem geraubten Wagen und der Leiche im Kofferraum Richtung Westen gefahren sein. Ihr Opfer sollen sie bei Niederaula in Osthessen in die Fulda geworfen haben. Der Tote wurde erst drei Monate später entdeckt. Das Paar fiel in Frankfurt am Main einem Sicherheitsmann auf. Die Polizei nahm die beiden fest.

Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen Mord in Tateinheit mit besonders schwerem Raub mit Todesfolge. Die Freundin bestritt im Prozess eine direkte Tatbeteiligung. Auch von den Plänen ihres Freundes will sie nichts gewusst haben. Ihre Verteidigerin beantragte Freispruch. Der Rechtsanwalt des Mannes sprach sich für die Anwendung des Jugendstrafrechts für seinen Mandanten aus und beantragte sechseinhalb Jahre Haft für den 20-Jährigen.

(dpa)