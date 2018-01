VGH entscheidet über Beiträge zum Straßenausbau

Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel (VGH) entscheidet heute über die in Hessen umstrittenen Straßenausbaubeiträge. Geklagt hat die Stadt Schlitz im Vogelsbergkreis gegen das Land Hessen. Sie fordert vor dem Verwaltungsgerichtshof in zweiter Instanz die Aufhebung einer Straßenbeitragssatzung, zu der sie von der Kommunalaufsicht gezwungen wurde. Durch solche Satzungen müssen Grundstückseigentümer in vielen Kommunen den Umbau von Straßen mitbezahlen. Mit einem Urteil rechnet ein VGH-Sprecher noch am selben Tag.

(dpa)