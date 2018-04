VR-Animation: Museumsbesuch aus Perspektive von Insekten

Das Senckenberg-Naturmuseum in Frankfurt ist bei vielen Familien der Rhein-Main-Region unter anderem wegen seiner großen Dinosaurier-Sammlung beliebt. Ganz andere Größenverhältnisse und Perspektiven warten von Montag an mit Hilfe einer Virtual Reality-Animation auf die Museumsbesucher. Bis zum 4. Mai gastiert ein Projekt des Görlitzer Senckenberg-Museums, das sich mit Bodentieren befasst. Dank VR-Brille und eines handgesteuerten Computers können sich die Besucher auf die Größe einer Assel geschrumpft fühlen und die Tierwelt des Bodens erkunden. Dabei sind sie auf Augenhöhe mit Hornmilben und Springschwänzen, Weißwürmern und Hundertfüßern.

Wie eine Museumssprecherin mitteilte, kann die VR-Brille täglich von 11 bis 16 Uhr im zweiten Obergeschoss des Museums aufgesetzt werden. Virtuelle Welten sind aber nicht nur im Rahmen der Görlitzer Gast-Schau möglich. Bereits seit März können Besucher mit Hilfe einer VR-Brille in einer dreiminütigen Animation in die Welt der Fischsaurier der Jurazeit eintauchen. Es ist eine virtuelle Reise in die tropischen Flachmeere vor 200 bis 145 Millionen Jahren.

(dpa)