VW-Betriebsrat informiert über Auslastung des Werks Kassel

Über die Auslastung und den künftigen Personalbedarf im VW-Werk Kassel wird der Volkswagen-Betriebsrat heute in Baunatal informieren. An dem nordhessischen VW-Standort findet eine Betriebsversammlung statt. Am Nachmittag berichtet dann der Betriebsrat über die Entwicklung bei einem Pressegespräch. Themen werden unter anderem eine Bilanz des ablaufenden Jahres und die neue VW-Unternehmens-Sparte „Konzern-Komponente” sein, zu der auch das Werk Kassel gehört. In Baunatal beschäftigt Volkswagen 16 600 Mitarbeiter.

