Vandalen beschädigten geparkte Autos

Unbekannte Vandalen haben am Sonntagmorgen in Michelstadt-Vielbrunn mindestens 24 geparkte Autos beschädigt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei in Darmstadt auf Zehntausende Euro. Mehrere junge Leute seien am frühen Morgen durch die Straßen gezogen und hätten die Fahrzeuge beschädigt, dabei seien viele Fensterscheiben eingeschlagen worden. Von den Tätern fehlte aber zunächst eine konkrete Spur. Zeugen hätten zwei etwa 20 Jahre alte dunkel gekleidete Männer beobachtet. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise.

(dpa)