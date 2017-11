Vater steht wegen Misshandlung seiner Tochter vor Gericht

Von heute an steht in Wiesbaden ein 19 Jahre alter Vater vor dem Landgericht, der seinem Kind Gewalt angetan haben soll. Das neun Monate alte Mädchen hatte im August 2016 einen Schädelbruch erlitten. Laut Anklage hat der Mann dem Kind heftig auf den Kopf geschlagen, als er es in der Wohnung der Mutter in Wiesbaden besuchte. Der Vorwurf lautet auf gefährliche Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Damit kommt binnen weniger Tage bereits der zweite Fall von Kindesmisshandlung vor das Landgericht. Erst am vergangenen Donnerstag war ein 32 Jahre alter Vater aus Wiesbaden zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Laut Urteil hatte er seine kleine Tochter im April 2016 so stark geschüttelt, dass sie motorische Schäden und schwere bleibende Sehstörungen erlitt.

(dpa)