Verband der Omnibusunternehmer kritisiert Busfahrer-Streik

Der Busfahrer-Streik in Hessen am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien ist beim Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer auf Kritik gestoßen. Die Gewerkschaft Verdi trage den Tarifkonflikt „auf dem Rücken der Schüler und der übrigen Fahrgäste” aus, sagte Geschäftsführer Volker Tuchan am Montag. Die Forderungen seien „überzogen”. Nach Angaben von Verdi begann der Ausstand am Montag gegen vier Uhr. In Frankfurt, Darmstadt, Marburg und Fulda etwa kam es zu zahlreichen Ausfällen im Linienverkehr. Verdi hatte die Mitarbeiter von 20 privaten Busunternehmen zum unbefristeten Streik aufgerufen.

(dpa)