Vor einem leerstehenden Haus in Lorch wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Leiche gefunden.

Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Kriminalpolizei in Wiesbaden: Vor einem unbewohnten Haus in Lorch ist in der Nacht zum Mittwoch eine von schweren Brandwunden gezeichnete Leiche gefunden worden.

Ein Anwohner machte die Polizei kurz vor Mitternacht auf das Feuer in einem leerstehenden Wohnhaus aufmerksam. Bei Löscharbeiten fand die Feuerwehr dann eine Leiche.

Wer die tote Person ist und ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Als der Körper gefunden wurde, brannte vor dem Haus ein Feuer, dessen Ursache nicht sofort geklärt werden konnte.

(dpa)