Verbraucherpreise leicht gestiegen: 0,3 Prozent Inflation

Die Verbraucherpreise in Hessen sind im August erneut leicht gestiegen. Waren und Dienstleistungen waren 0,3 Prozent teurer als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Es war der zweite Monat in Folge mit einem Anstieg der Teuerung auf niedrigem Niveau, im Juli hatte die Rate bei 0,2 Prozent gelegen.

Für den Preisanstieg waren vor allem gestiegene Wohnungsmieten verantwortlich, die um 1,9 Prozent höher waren als vor einem Jahr. Mit einem Anteil von 21 Prozent ist die Kaltmiete der größte Posten im zugrundegelegten Warenkorb. Der Rückgang der Energiepreise konnte diesen Anstieg in der Gesamtbilanz nicht ausgleichen.

Im kurzfristigen Vergleich zum Vormonat stieg das Preisniveau in Hessen um 0,1 Prozent. Hier waren höhere Bekleidungspreise und erneut die Mieten die Treiber. Nahrungsmittel waren im August hingegen um 0,4 Prozent billiger als im Juli 2016. Sie machen im statistischen Warenkorb nur 9,1 Prozent aus, sind aber ganz entscheidend für das Preisgefühl der Bevölkerung. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine jahresbezogene Inflationsrate von knapp unter 2,0 Prozent an, bei der sie eine volkswirtschaftlich gesunde Preisstabilität gewahrt sieht.

