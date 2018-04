Verdächtiger nach tödlichem Messerangriff in Wetzlar in Haft

Nach einer tödlichen Messerattacke in der Innenstadt von Wetzlar sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Der 30 Jahre alte Mann soll einen 44-Jährigen am Vortag mit mehreren Messerstichen getötet haben. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Zu der Attacke kam es nach Angaben der Polizei nach einem Streit zwischen den Männern. Opfer und mutmaßlicher Täter sind eritreische Staatsbürger. Staatsanwaltschaft und Polizei haben weitere Zeugen des Streits aufgerufen, sich zu melden.

(dpa)