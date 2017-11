Verdächtiger wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft

Einen mutmaßlichen Drogendealer hat die Polizei in Südhessen dingfest gemacht. Der 53-Jährige soll mit Kokain, Marihuana und Amphetaminen gehandelt haben. Er sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann war am Vortag in Pfungstadt festgenommen worden. In seiner Wohnung in Groß-Gerau stellten die Ermittler neben Rauschgift auch eine Schusswaffe, Munition sowie Hieb- und Stichwaffen sicher.

(dpa)