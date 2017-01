Bus-Streik: Verdi: Busfahrer-Streik fortgesetzt

In Hessen sind auch am Dienstag zahlreiche Busse in den Depots geblieben. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi vom Morgen wurde der Busfahrer-Streik wie angekündigt fortgesetzt. „Der Eindruck von gestern wird bestätigt, nach ersten Meldungen aus den Betriebshöfen gibt es eine große Teilnahme”, sagte der Landesfachbereichsleiter Verkehr der Gewerkschaft, Ronald Laubrock. Die Nahverkehrsgesellschaft traffiQ in Frankfurt empfahl Fahrgästen einmal mehr, sich vorher über Verbindungen zu informieren.

Am Montag, dem ersten Tag nach den Schulferien, hatten sich laut Verdi rund 80 Prozent der mehr als 2000 Beschäftigten am Streik beteiligt. Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) über einen neuen Tarifvertrag.

(dpa)