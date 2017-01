Keine Annäherung in Sicht: Verdi ruft Busfahrer auch für Dienstag zum Streik auf

Pendler und Schüler müssen sich auch am Dienstag auf Busstreiks einstellen. Die Arbeitgeber schlagen in dem festgefahrenen Konflikt einen Schlichter vor.

Der Streik von Busfahrern geht auch in der zweiten Woche weiter. Am Dienstag ist wieder damit zu rechnen, dass Beschäftigte von 20 privaten Busgesellschaften die Arbeit nieder legen, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) habe noch kein konkretes Angebot vorgelegt. Die Arbeitgeber schlugen unterdessen vor, einen Schlichter einzusetzen.

«Auf der Arbeitgeberseite ist immer noch kein Fortschritt erkennbar», teilte Streikleiter Jochen Koppel von Verdi mit. «Unsere Aussage steht: sobald bessere Zahlen vorliegen, sind wir zurück am Verhandlungstisch.» Der Streik hatte am Montag vergangener Woche begonnen.

«Wir sind zu Gesprächen bereit und könnten am Mittwoch in einem Verhandlungstermin konkrete Vorschläge auf den Tisch legen», erklärte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan. Die Gewerkschaft sei jedoch nicht bereit, sich «ohne Vorbedingungen mit uns an den Tisch zu setzen», sondern setze weiter auf Streiks. «Wir haben Verdi nun vorgeschlagen, ein Schlichtungsverfahren durchzuführen, da wir eine schnelle und für alle Beteiligten faire Lösung im Tarifkonflikt finden wollen.»

Geplant ist der Ausstand unter anderem wieder in Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda. In Darmstadt muss erneut mit Solidaritätsstreiks der Straßenbahner gerechnet werden. Verdi fordert unter anderem eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit 12 auf 13,50 Euro. Die Arbeitgeber wollen eine Laufzeit bis Ende 2018 und bieten insgesamt einen Anstieg des Lohns bis 12,65 Euro an.

(dpa)