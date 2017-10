Verdi ruft wieder zum Streik bei Amazon auf

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag erneut zu Streiks beim Online-Versandhändler Amazon in Bad Hersfeld aufgerufen. „Am Brückentag vor dem Reformationstag ist mit einem erhöhten Arbeitsvolumen zu rechnen”, erklärte die Gewerkschaft am Sonntagabend. Sie gehe davon aus, dass der Streik zu entsprechenden Verzögerungen der Betriebsabläufe führen werde. Es werde mit einer Beteiligung von rund 400 Mitarbeitern gerechnet. Verdi fordert die Anerkennung des Branchentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel. Deshalb gibt es seit 2013 immer wieder Streiks.

Amazon verfügt über 31 Versandzentren in sieben Ländern, allein in Deutschland sind es neun Logistikzentren. Der größte liegt im hessischen Bad Hersfeld mit zwei Warenlagern. Amazon beschäftigt nach eigenen Angaben in Deutschland rund 14 500 festangestellte Mitarbeiter.

(dpa)