Verdi: sechs Prozent mehr Geld für Landesbeschäftigte

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 45 000 Tarifbeschäftigten des Landes Hessen insgesamt sechs Prozent mehr Geld. Zuvor hatte die Bundestarifkommission der Gewerkschaft in Berlin die Forderung beschlossen, wie Verdi am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die Erhöhung soll demnach in den unteren Einkommen stärker ausfallen und die Ausbildungsentgelte um 90 Euro ansteigen. Ein Ergebnis der Verhandlungen müsse zeitnah auf die Beamten übertragen werden. Die Verhandlungen für die hessischen Beschäftigten beginnen Verdi zufolge am 27. Januar in Wiesbaden. Am 18. Januar ist Auftakt für die anderen Bundesländer in Berlin. Hessen gehört der Länder-Tarifgemeinschaft TdL nicht mehr an, deshalb wird extra verhandelt.

(dpa)