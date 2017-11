Verfahren gegen Ex-Profiboxer

Brot für die Welt: Spendenaktion will „Wasser für alle”

Darmstadt/Kassel. An das Recht auf Wasser für alle will das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt in diesem Jahr mit seiner traditionellen Spendenaktion erinnern - auch in Hessen sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz und Thüringen. mehr