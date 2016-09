Verfahren gegen Ex-Verfassungsschützer Thema im NSU-Ausschuss

Der NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags beschäftigt sich am Freitag erneut mit der Personalie Andreas Temme. Der damalige Verfassungsschützer war nach dem Mord an Halit Yozgat in Kassel vorübergehend unter Tatverdacht geraten, da er während oder kurz vor der Tat in dem Internet-Café war. Temme hat stets beteuert, privat gesurft und von dem Mord nichts mitbekommen zu haben. Gegen ihn lief ein Disziplinarverfahren, er wechselte schließlich ins Regierungspräsidium Kassel.

Der Untersuchungsausschuss will unter anderem klären, ob hessische Behörden bei den Ermittlungen nach der Ermordung des Deutsch-Türken Yozgat 2006 Fehler gemacht haben. Die Tat wird dem Nationalsozialistischen Untergrund angelastet. Es steht der Vorwurf im Raum, Temme sei von seiner Behörde geschützt worden.

Als Zeuge ist am Freitag unter anderem ein Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Darmstadt geladen, der damals das Disziplinbarverfahren gegen Temme leitete. Zudem sollen zwei ehemalige Polizisten des Landespolizeipräsidiums Auskunft geben. Dabei geht es um die Zusammenarbeit der hessischen Ermittler mit Kollegen aus anderen Bundesländern, mit dem Bundeskriminalamt, aber auch mit dem Landesverfassungsschutz.

(dpa)