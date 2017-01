Verfallene Bundesmittel: FDP kritisiert Landesregierung

Schneeflocken zum Jahresbeginn in Hessen

Offenbach. Die ersten Tage des Jahres 2017 werden in Hessen nass und winterlich kalt. Der zähe Nebel bleibt, in der Nacht zu Montag fällt leichter Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte. mehr