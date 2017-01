Verfassungsschutz und Innenressort im NSU-Ausschuss

Im NSU-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags werden heute Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und des Innenministeriums als Zeugen befragt. Sie sollen zu dem Disziplinarverfahren gegen den damaligen Verfassungsschützer Andreas Temme aussagen, der während oder kurz vor den tödlichen Schüssen auf den deutsch-türkischen Internetcafé- Betreiber Halit Yozgat im Jahr 2006 in Kassel vor Ort war. Die drei Zeugen waren in die Vorermittlungen zu dem Disziplinarverfahren eingebunden.

Der Untersuchungsausschuss will klären, ob bei den Ermittlungen nach dem Mord an Yozgat in den hessischen Behörden Fehler gemacht wurden. Die Tat wird dem rechtsextremen Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeschrieben, der 2011 aufflog. Die tödlichen Schüsse in Kassel 2006 waren der neunte Fall in der Mordserie.

