Verfolgungsfahrt mit Polizei: Mann rammt Streifenwagen

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 37 Jahre alter Autofahrer zwei Streifenwagen gerammt und zwei Polizisten leicht verletzt. Der Mann war den Beamten in der Nacht auf Dienstag in Frankfurt-Sachsenhausen wegen seiner Fahrweise aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Als ihn eine Streife anhalten wollte, gab der 37-Jährige Gas. Mit Hilfe weiterer Streifen konnte der Raser zunächst gestoppt werden. Als eine Polizistin von hinten an seinen Wagen herantrat, legte er den Rückwärtsgang ein. Sie rettete sich laut Polizei mit einem Sprung zur Seite, der Mann fuhr abermals davon.

Die Verfolgungsfahrt führte schließlich auf die Autobahn 661, wo der 37-Jährige den Angaben zufolge absichtlich zwei Streifenwagen touchierte und mit der Front seitlich in eine Streife krachte. Nach der Kollision wurde er festgenommen. Zwei Beamte sowie der 37-Jährige erlitten leichte Blessuren. Dem Mann wurde Blut abgenommen, ob er betrunken war oder unter Drogeneinfluss stand, war noch unklar.

(dpa)