Verfolgungsjagd mit mehreren Fahrzeugen

Ein Autofahrer ohne Führerschein hat sich in Bad Hersfeld eine Verfolgungsjagd mit mehreren Funk- und Zivilwagen der Polizei geliefert. Der 57-Jährige sei am Donnerstagmorgen in seinem Auto vor einer Kontrolle geflüchtet und am Ende verunglückt, berichtete die Polizei. Als er über einen Feldweg entkommen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Auto. Nachdem er über eine Bodenwelle fuhr, landete der Wagen in einem Flutgraben. Der 57-Jährige ließ sich danach widerstandslos festnehmen.

Nach Angaben der Polizei meldeten sich mehrere Auto- und Schulbusfahrer, die dem davonrasenden 57-Jährigen ausweichen mussten. Zu einem Unfall kam es nicht. Der Fahrer besaß nach Polizei-Angaben seit mehr als 20 Jahren keinen gültigen Führerschein, nachdem ihm die Erlaubnis mal entzogen worden war.

(dpa)