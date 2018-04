Tschüss, Traumwetter: Verfrühter Sommer endet mit Blitz und Donner

Mit Spitzentemperaturen von bis fast 28 Grad und viel Sonne haben die Hessen ein sommerliches Wochenende mitten im April genießen können. Am wärmsten war es am Samstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet: So kamen die Menschen in Darmstadt bei 27,8 Grad gehörig ins Schwitzen, in Michelstadt im Odenwald wurden 27,5 Grad gemessen. In Frankfurt waren es 27,3 und in Offenbach 26,3 Grad.

Doch das war es dann zunächst einmal mit dem Traumwetter. In der Nacht zum Montag ziehen Wolken auf, stellenweise gibt es Schauer und Gewitter. Es wird laut DWD nur noch zwischen 17 und 22 Grad warm, vor allem im Südosten sind noch bis zum Nachmittag weitere Schauer und Gewitter möglich.

Am Dienstag ist es meist wolkig, zum Abend hin zieht vor allem im Norden leichter Regen auf. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Montag. Am Mittwoch wird es überwiegend bedeckt, auch vereinzelte Schauer und Regenfälle werden erwartet. Es wird zwischen 16 und 21 Grad warm.

(dpa)